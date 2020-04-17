В Кривом Роге мужчина застрелил женщину, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа при попытке задержания
17 апреля, 2020, 13:40
В Кривом Роге нападающий убил молодую женщину и ранил мужчину, а когда полицейские определили его местонахождение и штурмовали квартиру - покончил жизнь самоубийством
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Вечером 16 апреля в Покровском районе мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападавший скрылся с места преступления на автомобиле", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления - им оказался 52-летний местный житель.
Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. У него дома правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Его изъяли и направили на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-