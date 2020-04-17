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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге мужчина застрелил женщину, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа при попытке задержания

В Кривом Роге мужчина застрелил женщину, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа при попытке задержания


фото: Нацполіція
В Кривом Роге нападающий убил молодую женщину и ранил мужчину, а когда полицейские определили его местонахождение и штурмовали квартиру - покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вечером 16 апреля в Покровском районе мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападавший скрылся с места преступления на автомобиле", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления - им оказался 52-летний местный житель.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. У него дома правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Его изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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