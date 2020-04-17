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Espreso.tvОбществоВ ГСЧС ожидают пик пожаров в Киевской области на Пасхальные праздники

В ГСЧС ожидают пик пожаров в Киевской области на Пасхальные праздники

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций отметили, что ожидают пика пожаров 18 и 19 апреля из-за шашлычников и сильного ветра

Об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской Виктория Рубан, передает hromadske .

Рубан отметила, что почти во всех случаях причинами пожаров является человеческая деятельность.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые шашлычники, которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", - отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Она добавила, что каждые выходные количество пожаров увеличивается, а в минувшие выходные спасатели до 170 раз выезжали на тушение огня.

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