В ЕС создают гарантийный фонд объемом в 25 млрд евро для преодоления последствий пандемии

17 апреля, 2020, 11:18

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда для преодоления последствий пандемии коронавируса COVID-19 в размере 25 миллиардов евро

Решение приняли по итогам рекомендаций Еврогруппы от 9 апреля, говорится в коммюнике на сайте учреждения.

"Европе необходима амбициозная панъевропейская реакция на эту пандемию. Эти гарантии позволят группе ЕИБ сыграть мощную роль в пакете мер, согласованном Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать безотлагательно - и мы это делаем. Мы сейчас можем действовать действительно быстро, работая совместно с национальными партнерами и ЕС, и обеспечить поддержку экономики там, где ее больше всего нуждаются ", - заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Как отмечается, создан фонд поможет группе ЕИБ дополнительно увеличить поддержку европейских компаний на около 200 млрд евро, с акцентом на поддержку среднего и малого бизнеса.

Гарантийный фонд предполагает взносы всех 27 стран-членов ЕС, а также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

Фонд создается в рамках уже существующей партнерской платформы фондов (Partnership Platform for Funds), на основе ее процедур.

Как отмечается в коммюнике, создание фонда завершится после того, как страны-члены, которые занимают не менее 60% капитала Европейского инвестиционного банка, предоставят необходимые обязательства.

Группа ЕИБ будет проводить консультации с правительствами стран-членов относительно использования средств фонда, в частности центробанками, чтобы определить насущные потребности.

Кроме создания гарантийного фонда, группа ЕИБ также принимает меры, анонсированные в марте, переориентируя гарантии, существующие в поддержку европейских компаний для преодоления последствий эпидемии.

Также задействуют совместные с Еврокомиссией финансовые инструменты, в частности, InnovFin Infectious Disease Finance Facility, для научных проектов для сдерживания эпидемии, разработки лекарств и вакцины. Общее финансирование проектов группы ЕИБ в сфере здравоохранения сейчас составляет около 5 млрд евро.

"Решения государств-членов о том, как помочь смягчить разрушительные последствия COVID-19, демонстрируют настоящую европейскую солидарность. Они доказывают, что Европа является объединенной и готова действовать ... Нам нужно будет упорно работать над программой восстановления европейской экономики. Выздоровление ЕС после этого страшного кризиса должно быть быстрым ... Группа ЕИБ сыграет свою роль в этом ", - подытожил Хойер.

На сегодня в мире зафиксировано более 2160 тыс. случаев коронавируса.