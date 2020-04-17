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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер 37-летний мужчина

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер 37-летний мужчина


фото: reuters
В Черновицкой области умер 37-летний пациент с подозрением на коронавирус COVID-19

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию ", - говорится в сообщении.
 

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