У командующего Нацгвардии подтвердили коронавирус, - Геращенко
17 апреля, 2020, 20:20
У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус
Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook.
"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - написал Геращенко.
По его словам, обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
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