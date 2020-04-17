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Espreso.tvОбществоУ командующего Нацгвардии подтвердили коронавирус, - Геращенко

У командующего Нацгвардии подтвердили коронавирус, - Геращенко


фото: Пресслужба Нацгвардії
У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - написал Геращенко.

По его словам, обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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