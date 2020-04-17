У командующего Нацгвардии подтвердили коронавирус, - Геращенко

17 апреля, 2020, 20:20

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - написал Геращенко.

По его словам, обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.