Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях ожидать осадки на Пасху

17 апреля, 2020, 14:07

18 апреля и на Пасху в большинстве областей Украины ожидается сухая погода

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

"18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода. В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами - дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области.

Направление ветра западное, северо-западное, 5-12 м / с, завтра в восточных областях порывы до 15 м / с ", - предупредила синоптик.

Температура воздуха в Украине ночью 1 + 6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса, днем +11 + 16 градусов, в северных областях + 9 + 13 градусов.

В Киеве 18 апреля будет преобладать сухая воздушная масса.

19 апреля, на Пасху, также в основном сухо, однако вечером в воскресенье есть шанс на дождь.

С 20 по 23 апреля в Киеве вероятность дождей увеличится.

18-19 апреля в Киеве днем предполагается около +12 градусов. А ночи будут холодными.

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