Сутки в зоне ООС: оккупанты провели один обстрел и потеряли раненым боевика
17 апреля, 2020, 07:27
В четверг, 16 апреля, российские войска на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Вблизи поселка Пески захватчики обстреляли позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди украинских военных вследствие враждебного обстрела не было.
Бойцы Объединенных сил ответили российским террористам из штатного вооружения.
По данным разведки, россияне потеряли одного боевика раненым.
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