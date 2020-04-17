Супермаркет культуры: в Украине начали благотворительную онлайн-продажу билетов с открытой датой на лекции и экскурсии

17 апреля, 2020, 14:55

В Украине открыли благотворительный онлайн-магазин, где можно в один клик приобрести уникальные товары и поддержать культуру во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает НВ.

Созданный супермаркет культуры имеет целью поддержать художников и культурные институты, которые нуждаются в финансовой помощи в период карантина.

Здесь можно онлайн приобрести экскурсию по закрытому музею с его директором, создание собственного портрета в прямом эфире, встречу тет-а-тет с известным художником и многое другое.