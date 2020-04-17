Супермаркет культуры: в Украине начали благотворительную онлайн-продажу билетов с открытой датой на лекции и экскурсии
Об этом сообщает НВ.
Созданный супермаркет культуры имеет целью поддержать художников и культурные институты, которые нуждаются в финансовой помощи в период карантина.
Здесь можно онлайн приобрести экскурсию по закрытому музею с его директором, создание собственного портрета в прямом эфире, встречу тет-а-тет с известным художником и многое другое.
Там можно купить посещение избранного музея, который будет открыт только для вас уже после карантина (а деньги помогут заведению уже сейчас), например, экскурсию по экспозиции Одесского художественного музея с Александром Ройтбурдом, онлайн-вечеринка афтепати, которая состоится сразу после награждения Украинской кинопремии Золотой волчок, лекции известных деятелей культуры.
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