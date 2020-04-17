Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "Роттердам +"
Такое решения 10 марта принял Шестой апелляционный административный суд, передает "Слово и дело ".
Напомним, в декабря 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам +".
Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений. В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения ее судьей ОАСК.
Формула "Роттердам +" была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен).
В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и лишить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона. Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.
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