ВАКС исследовал данные с телефона Омеляна
17 апреля, 2020, 15:03
Высший антикоррупционный суд 28 апреля продолжит рассмотрение дела в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в декларировании недостоверной информации
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"28 апреля 2020 года суд продолжит исследование материалов на электронных носителях информации стороны обвинения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании, которое проходило в четверг, 16 апреля, коллегия судей ВАКС исследовала электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его жены.
Суд исследовал доказательства стороны защиты.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
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