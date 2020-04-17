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Espreso.tvОбществоВАКС исследовал данные с телефона Омеляна

ВАКС исследовал данные с телефона Омеляна


фото: glavcom
Высший антикоррупционный суд 28 апреля продолжит рассмотрение дела в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"28 апреля 2020 года суд продолжит исследование материалов на электронных носителях информации стороны обвинения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании, которое проходило в четверг, 16 апреля, коллегия судей ВАКС исследовала электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его жены.

Суд исследовал доказательства стороны защиты.

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