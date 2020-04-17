Стране необходимо объединенное национальное лидерство, - Яценюк

17 апреля, 2020, 17:28

Сейчас необходимо национальное лидерство. Не только тех, кто представляет власть, но и неправительственные организации, украинские интеллектуалы, цвет украинской нации, - объединенное национальное лидерство

"Мы не имеем права размениваться, тем более, во времена таких вызовов", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии Киевского форума 17 апреля.

Тема нынешней дискуссии: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?".

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня нация должна объединиться перед вызовами: "Объединиться в том, что для нас наше украинское государство - это высшая ценность. Что гражданин Украины - это высшая ценность нашего государства. Объединиться в том, что у нас есть общая правда".

"У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Общая правда в том, что сегодня Украине нужна профессиональная власть с политическим лидерством ", - подчеркнул он.

Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: "Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, - всегда выведет нацию, страну и государство с наибольшего кризиса. В этом же сегодня нуждается Украина".

Он также вспомнил сегодняшнюю статью в Financial Times, в которой были слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозах прихода популистов к власти в Европе: "Позволю себе с ним не согласиться. В Европе уже популисты. Они уже пришли. В Украине сегодня, к сожалению, так же популисты, которые говорили, что наиболее сложные вопросы решат простейшими рецептами. Нет простых решений ".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация". "В 2014 году мы устояли только по одной причине - мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, - а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, - мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов - существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть ", - сказал Арсений Яценюк.

Кроме Арсения Яценюка в онлайн дискуссии также приняли участие:

- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета, член инициативной группы "Первого декабря";

- Виталий Портников, журналист, публицист;

- Александр Турчинов, Глава Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-19 годах;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский Форум - центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".