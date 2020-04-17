США увеличили помощь Украине на борьбу с коронавирусом до $9,1 млн

17 апреля, 2020, 11:23

На помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 США выделят Украине $9,1 млн

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Соединенные Штаты расширили помощь Украине в $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украины через Агентство США по международному развитию (USAID)", - говорится в сообщении.

Деньги пойдут на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

Кроме того, помощь будет способствовать профилактике и лечению больных COVID-19, а также мерам по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

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