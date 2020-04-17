Шашлыки на Пасху могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

17 апреля, 2020, 15:27

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В пресс-службе отмечают, что Украина еще не достигла пика эпидемии COVID-19.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и объяснения - это очень важно в такое сложное время", - заявил Зеленский.

В пресс-службе отметили, что по словам министра здравоохранения Степанова уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем в мире.

Напомним, 1 апреля президент Зеленский уже заявлял, что шашлыки могут "вылезти боком" для украинцев, предостерег придерживаться карантина.

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