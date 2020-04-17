Сейчас происходит месть людей, которые служили Януковичу, - Парасюк о деле Черновол

17 апреля, 2020, 19:51

Нардеп VIII созыва Владимир Парасюк заявил, что уголовное дело против экс-нардепа Татьяны Черновол - это месть тех людей, которые в свое время служили Януковичу, а сейчас через своих людей, которые работают в ГБР, создают проблемы

Об этом Парасюк заявил в эфире программы "Откровенно с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .

"Я имел с ней (Татьяной Черновол - ред.) политические разногласия в жизни, не всегда одобрял то, что она говорит, но с уверенностью могу сказать, что это человек, который приложил максимум усилий побороть действующий режим Януковича. То, что сейчас происходит - это какая-то месть тех людей, которые в то время служили Януковичу верой и правдой. Они через своих людей влияния, которые работают в ГБР, сейчас используют шанс и создают такие проблемы ", - отметил Парасюк.

Нардеп VIII созыва также отметил, что дела против Черновол мертвые. А на расследование, которые ведет Лукаш и Портнов можно не обращать внимание.

"Я знаю, что никто ничего не докажет. И все эти дела мертвые. Ибо потому что надо понимать, если кто-то хочет поднимать этот вопрос, то нужно большей половине страны объявить подозрение. Все эти фейковые расследования, которые ведет Лукаш и Портнов - на это можно не обращать внимание, потому что там ни логики, ни правды нет ", - отметил Парасюк.

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