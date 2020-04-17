Сейчас происходит месть людей, которые служили Януковичу, - Парасюк о деле Черновол
Об этом Парасюк заявил в эфире программы "Откровенно с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .
"Я имел с ней (Татьяной Черновол - ред.) политические разногласия в жизни, не всегда одобрял то, что она говорит, но с уверенностью могу сказать, что это человек, который приложил максимум усилий побороть действующий режим Януковича. То, что сейчас происходит - это какая-то месть тех людей, которые в то время служили Януковичу верой и правдой. Они через своих людей влияния, которые работают в ГБР, сейчас используют шанс и создают такие проблемы ", - отметил Парасюк.
Нардеп VIII созыва также отметил, что дела против Черновол мертвые. А на расследование, которые ведет Лукаш и Портнов можно не обращать внимание.
"Я знаю, что никто ничего не докажет. И все эти дела мертвые. Ибо потому что надо понимать, если кто-то хочет поднимать этот вопрос, то нужно большей половине страны объявить подозрение. Все эти фейковые расследования, которые ведет Лукаш и Портнов - на это можно не обращать внимание, потому что там ни логики, ни правды нет ", - отметил Парасюк.
- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Черновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Приговор суда - 60 суток домашнего ареста.
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