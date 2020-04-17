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Espreso.tvОбществоСейчас мы договорились. Минимум $ 8 млрд от МВФ плюс Всемирный банк, - Зеленский

Сейчас мы договорились. Минимум $ 8 млрд от МВФ плюс Всемирный банк, - Зеленский

Меморандум с МВФ становится сигналом для получения другой помощи

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Еспресо.TV.

Зеленский рассказал подробности о программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сейчас мы договорились. Минимум $ 8 млрд от МВФ плюс Всемирный банк. Минимум, потому что в целом МВФ, Всемирный банк, деньги Европейского Союза, это где программа $ 10 млрд. Но рассчитываем хотя бы на 8", - сказал Зеленский.

По его словам, получение денег от МВФ также поможет получить средства от других государств в виде льготных кредитов и гуманитарной помощи. Меморандум с МВФ становится в таком случае сигналом для других стран.

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  • Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае .
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