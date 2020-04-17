Сейчас мы договорились. Минимум $ 8 млрд от МВФ плюс Всемирный банк, - Зеленский

17 апреля, 2020, 21:34

Меморандум с МВФ становится сигналом для получения другой помощи

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Еспресо.TV.

Зеленский рассказал подробности о программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сейчас мы договорились. Минимум $ 8 млрд от МВФ плюс Всемирный банк. Минимум, потому что в целом МВФ, Всемирный банк, деньги Европейского Союза, это где программа $ 10 млрд. Но рассчитываем хотя бы на 8", - сказал Зеленский.

По его словам, получение денег от МВФ также поможет получить средства от других государств в виде льготных кредитов и гуманитарной помощи. Меморандум с МВФ становится в таком случае сигналом для других стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb