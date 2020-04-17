Село на Харьковщине закрывают на полный карантин из-за вспышки COVID-19

17 апреля, 2020, 15:30

В Харьковской области закроют на карантин село Высокополье Валковского района

Об этом Depo.Харкив сообщили в Валковский районном государственной администрации.

По данным РГА, по состоянию на 7:00 17 апреля в районе подтверждены еще девять случаев COVID-19. Из них пять человек фактически живут в городе Валки, четыре человека - в поселке Высокополье. Продолжается работа по определению круга контактных лиц.

Въезды-выезды с Высокополье перекрыли контрольно-пропускными пунктами с полицией. Выезжать из села разрешено только работникам критической инфраструктуры по специальным пропускам. В обоих населенных пунктах закрыли рынки и запретили массовое освящение куличей на Пасху.