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Espreso.tvОбществоСбивание самолета МАУ Ираном: Украина координирует дальнейшие шаги с международными партнерами, - Кулеба

Сбивание самолета МАУ Ираном: Украина координирует дальнейшие шаги с международными партнерами, - Кулеба

В деле сбивания Ираном украинского самолета Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ Украина прибегать к дальнейшим шагам только в координации совместных действий с партнерами

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Радио Свобода" .

"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании - всех стран, чьи граждане погибли 8 января. Только вчера мы все впятером снова разговаривали на телефонной конференции, координировали наши дальнейшие шаги. Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права... Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что пандемия COVID-19 существенно не влияет на ход дела.

"Существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет... Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", - добавил Кулеба.

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