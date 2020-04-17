Санврач Житомирщины постановил закрыть на 10 дней все магазины города

Вопрос обсуждался на внеочередном заседании горисполкома 17 апреля, передает ZN.ua.

Однако городской голова Сергей Сухомлин заявил о том, что местная власть не видит возможности для выполнения такого постановления. По словам Сухомлина, соответствующее постановление он получил утром 17 апреля.

"В частности, им предусматривается закрытие на 10 дней въездов и выездов из Житомира, полное прекращение движения общественного и частного транспорта в его пределах. Кроме того, должны быть закрыты все предприятия и учреждения, магазины (в том числе и продуктовые). Зато городская власть должна обеспечить всех жителей 270-тысячного города продуктами, товарами первой необходимости и медикаментами ", - рассказал Сухомлин.

По словам городского головы, он понимает серьезность ситуации, которая сейчас сложилась, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".

"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тыс. продуктами питания на 10 дней ... как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомлин.

Он также добавил, что инициативы по закрытию магазинов в других городах привели к образованию толп у объектов торговли. А это прямо противоречит карантинным мероприятиям.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной общины вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада - это меры даже более жесткие, чем же не чрезвычайное положение", - добавил мэр.

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