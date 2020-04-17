Разведка США еще в ноябре знала о коронавирусе и сообщила союзникам, - СМИ

17 апреля, 2020, 18:12

Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет новый коронавирус, обнаруженный в Китае

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Channel 12 ABC news и CNN.

По данным СМИ, разведслужбы США еще осенью 2019 узнали о COVID-19 и составили секретный документ. В ноябре информация о возгорании коронавируса ни была в открытом доступе, но была известна китайским властям.

Американская разведка проинформировала администрацию Дональда Трампа, которая "не считала это интересным".

Несмотря на это, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль (в частности Силы обороны Израиля).

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Израильские военные чиновники в ноябре обсудили возможность распространения вируса в регионе и его возможное влияние на Израиль и соседние страны.

Согласно сообщению, данные разведки также пришли к лицам, которые принимают решения в Министерстве здравоохранения, но "ничего не было сделано".

О своем первом важном шаге по предотвращению распространения коронавируса Израиль объявил 30 января, запретив все полеты из Китая.

Это было через 10 дней после того, как китайский лидер Си Цзиньпин опубликовал свои первые публичные комментарии по поводу вируса, а главный эпидемиолог Китая заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По данным Associated Press , предупреждения китайского лидера прозвучали через 7 дней после того, как китайские чиновники тайно признали, что они, вероятно, столкнулись с пандемией. То есть еще неделю, до 20 января, китайцы не осознавали опасность и готовились к Новому году по лунному календарю.

Врачи в городе Ухань, эпицентра вспышки в Китае, впервые попытались предупредить об этом вирусе в декабре, но потерпели цензуры.

На прошлой неделе ABC News со ссылкой на четыре источника сообщил, что еще в конце ноября в отчете Национального центра медицинской разведки США говорилось, что в китайском городе Ухань вспыхнула инфекция, которая изменила образ жизни и бизнес и которая представляет угрозу для населения. Отчет был результатом анализа перехвата данных и спутниковых изображений.

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Один из источников говорил ABC News, что аналитики еще тогда пришли к выводу, что это может быть "катастрофическим событием", катаклизмом.

Источники ABC News говорили, что и после ноября, в декабре, представителей федерального правительства, Совета национальной безопасности и Белого дома информировали об угрозах, проблема освещалась в ежедневной сводке для Трампа в начале января. Военные же знали об угрозе еще в ноябре.

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CNN со ссылкой на бывшего американского военного чиновника также сообщал, что американские разведчики отслеживали появление нового коронавируса в ноябре, за несколько недель до того, как эта информация была включена в ежедневный брифинг для президента Трампа.

В минувшую среду Пентагон опроверг существование таких данных. Полковник Г. Шейн Дэй, который возглавляет Национальный центр медицинской разведки США, заявил, что информация СМИ об отчете его ведомства "не соответствует действительности", такого документа "не существует".

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Совет национальной безопасности Белого дома и канцелярия директора национальной разведки отказались от комментариев.