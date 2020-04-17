Расходы на Кабмин сократили на 1,9 млрд в пределах изменений в бюджет из-за коронавируса. Инфографика

17 апреля, 2020, 15:58

В поддержанных Верховной Радой изменениях в государственный бюджет на 1,9 млрд грн сокращены расходы на деятельность Кабинета Министров

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в Facebook .

Отмечается о сокращении расходов на Центральную избирательную комиссию в размере 1,2 млрд грн; на Государственное бюро расследований - в размере 486 млн грн; Государственной налоговой службе - сокращение на 386 млн грн.

Кроме того, согласно инфографики, предусмотрено сокращение расходов на 110 млн грн Верховному суду; на 105 млн грн - Офису генпрокурора; 48 млн грн - Верховной Раде; 38 млн грн. - Государственному управлению делами.

Напомним, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020. Согласно документу, дефицит госбюджета увеличен на 202 млрд грн - до 298, 4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сокращаются на 119, 75 млрд грн - до 975, 8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн) , расходы увеличиваются на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

Также эти изменения предусматривают создание Фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн.