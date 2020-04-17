Расходы на Кабмин сократили на 1,9 млрд в пределах изменений в бюджет из-за коронавируса. Инфографика
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в Facebook .
Отмечается о сокращении расходов на Центральную избирательную комиссию в размере 1,2 млрд грн; на Государственное бюро расследований - в размере 486 млн грн; Государственной налоговой службе - сокращение на 386 млн грн.
Кроме того, согласно инфографики, предусмотрено сокращение расходов на 110 млн грн Верховному суду; на 105 млн грн - Офису генпрокурора; 48 млн грн - Верховной Раде; 38 млн грн. - Государственному управлению делами.
Напомним, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в госбюджет-2020. Согласно документу, дефицит госбюджета увеличен на 202 млрд грн - до 298, 4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сокращаются на 119, 75 млрд грн - до 975, 8 млрд грн (с 1095,6 млрд грн) , расходы увеличиваются на 82,4 млрд грн - до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).
Также эти изменения предусматривают создание Фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн.
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