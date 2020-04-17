Продажи автомобилей в ЕС сократились на 55% в марте
Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Отмечается, что количество зарегистрированных авто в странах ЕС (кроме Мальты) в прошлом месяце упало до 567,3 тыс. единиц, по сравнению с прошлогодним результатом в 1,2 млн.
Среди причин такого падения в ассоциации называют закрытие дилерских центров во второй половине месяца в связи с введением ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.
Наибольшее падение зарегистрировали в Италии - на 85,4%, во Франции - на 72,2% и в Испании - на 69,3%. При этом, в Германии количество приобретенных автомобилей сократилось всего на 37,7%.
В целом, за первый квартал текущего года продажи автомобилей в ЕС упали на 25,6% - до 2,4 млн. Серьезное падение продаж произошло в Италии - на 35,5%, Франции - 34,1% и в Испании - на 31 %.
В Германии квартальные продажи упали на 20,3%.
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