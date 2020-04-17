Правительство восстанавливает регулирование цен на 10 продовольственных товаров

17 апреля, 2020, 18:55

Подпадают под государственное регулирование гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа

Правительство возвращается к регулированию цен на социальные продукты. Если розничная сеть на время карантина захочет поднять цены, например, на гречку, сахар, молоко или "минералку" - это вынуждена предупредить Госпродпотребслужбу электронным письмом. Но на производителей и поставщиков - норма не распространяется. Хотя к чрезмерному повышению цен на продовольствие не в последнюю очередь привели производители и поставщики - они упорно поставляют в торговые сети продукты по завышенным ценам.

"В FB всего достается розничным сетям такие как Сильпо, АТБ и другие. Вынужден признать, что они как классические посредники здесь ни к чему. Первопричина рост цен - это поставщики продуктов повышенного спроса. С начала кризиса поставщики увеличили отпускные цены до 100 процентов ", - комментирует ситуацию член Наблюдательного Совета НБУ Виталий Шапран.

Одной из первых, кто отреагировал на претензии Антимонопольного комитета в розничных сетей стала компания АТБ. Которая в определенной степени выступила в роли рыночного регулятора. Сеть публично обнародовала на своем сайте и в СМИ ценовые предложения поставщиков. Продемонстрировав, что полка супермаркета - только зеркало ценовых предложение поставщиков.

"Если сеть показывает, цены от поставщиков - это говорит о ее открытости общества, а также о взаимодействии бизнеса и власти. Бизнес по сути берет на себя роль регулятора, показывает с каким ценам сети покупают, и какая наценка является реальной ", - заявляет народный депутат Украины Елена Мишенец.

"Была договоренность с целыми сетями крупных супермаркетов о минимизации наценок на продукцию, товаров, которые пользуются наибольшим спросом. И кстати, по таким товарам как картофель, капуста, крупы макароны, цены существенно снизились ", - говорит координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

Компания ради сохранения доступных цен отказалась от части продукты и снизила торговые наценки. Чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты. Особенно в период турбулентности на рынке во время карантина.