Правительство Грузии запретило ездить на собственных машинах из-за эпидемии коронавируса
17 апреля, 2020, 09:05
В Грузии от полудня 17 апреля в стране запрещено пользоваться частным транспортом в связи с распространением коронавируса
Об этом заявил представитель правительства Ираклий Чиковани, передает Радио Свобода .
Запрет продлится до 21 апреля.
Ограничение не распространяется на грузовики и автомобили для доставки.
Чиковани заявил, что новые меры вводят, чтобы смягчить активную стадию распространения вируса и из-за продолжения интенсивного движения, несмотря на ограничения.
Он повторил призыв правительства к гражданам оставаться дома.
Кроме того, с 17 апреля в Грузии все должны носить маски в общественных зданиях, а также закрываются кладбища.
Представитель правительства предупредил, что в случае, если граждане Грузии не будут придерживаться ограничений, власти могут прибегнуть к полному карантину.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии коронавирусом заразились 348 человек, три человека погибли.
- Власти Грузии решили продлить режим чрезвычайного положения в стране, а также усилили карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
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