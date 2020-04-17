Правительство Грузии запретило ездить на собственных машинах из-за эпидемии коронавируса

17 апреля, 2020, 09:05

В Грузии от полудня 17 апреля в стране запрещено пользоваться частным транспортом в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил представитель правительства Ираклий Чиковани, передает Радио Свобода .

Запрет продлится до 21 апреля.

Ограничение не распространяется на грузовики и автомобили для доставки.

Чиковани заявил, что новые меры вводят, чтобы смягчить активную стадию распространения вируса и из-за продолжения интенсивного движения, несмотря на ограничения.

Он повторил призыв правительства к гражданам оставаться дома.

Кроме того, с 17 апреля в Грузии все должны носить маски в общественных зданиях, а также закрываются кладбища.

Представитель правительства предупредил, что в случае, если граждане Грузии не будут придерживаться ограничений, власти могут прибегнуть к полному карантину.