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Espreso.tvОбществоПравительство Грузии запретило ездить на собственных машинах из-за эпидемии коронавируса

Правительство Грузии запретило ездить на собственных машинах из-за эпидемии коронавируса

В Грузии от полудня 17 апреля в стране запрещено пользоваться частным транспортом в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил представитель правительства Ираклий Чиковани, передает Радио Свобода .

Запрет продлится до 21 апреля.

Ограничение не распространяется на грузовики и автомобили для доставки.

Чиковани заявил, что новые меры вводят, чтобы смягчить активную стадию распространения вируса и из-за продолжения интенсивного движения, несмотря на ограничения.

Он повторил призыв правительства к гражданам оставаться дома.

Кроме того, с 17 апреля в Грузии все должны носить маски в общественных зданиях, а также закрываются кладбища.

Представитель правительства предупредил, что в случае, если граждане Грузии не будут придерживаться ограничений, власти могут прибегнуть к полному карантину.

  • По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии коронавирусом заразились 348 человек, три человека погибли.
  • Власти Грузии решили продлить режим чрезвычайного положения в стране, а также усилили карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
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