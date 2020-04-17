 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПоспорил с президентом из-за его активности: в Бразилии уволили министра здравоохранения

Поспорил с президентом из-за его активности: в Бразилии уволили министра здравоохранения

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Мандетту

На фоне различных подходов к борьбе с эпидемией коронавируса в стране произошел конфликт, сообщает УНИАН .

Несмотря на рекомендации МЗ, Болсонару проводил публичные встречи с поклонниками. Подход Мандетты был таким, как у большинства специалистов по всему миру. МЗ Бразилии рекомендовало максимально ограничить социальные контакты для замедления скорости распространения вируса.

Болсонару, в свою очередь, заявлял, что такие мероприятия очень сильно ударят по экономике и приведут к росту безработицы, а власть окажется неспособной оказывать помощь наименее обеспеченным слоям населения.

Новым министром здравоохранения президент назначил онколога Нелсона Таиша. Тот уже заявил, что в позиции ведомства не будет никаких резких изменений, при этом отметив, что у него есть полное взаимопонимание с президентом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать