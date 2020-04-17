Поспорил с президентом из-за его активности: в Бразилии уволили министра здравоохранения
На фоне различных подходов к борьбе с эпидемией коронавируса в стране произошел конфликт, сообщает УНИАН .
Несмотря на рекомендации МЗ, Болсонару проводил публичные встречи с поклонниками. Подход Мандетты был таким, как у большинства специалистов по всему миру. МЗ Бразилии рекомендовало максимально ограничить социальные контакты для замедления скорости распространения вируса.
Болсонару, в свою очередь, заявлял, что такие мероприятия очень сильно ударят по экономике и приведут к росту безработицы, а власть окажется неспособной оказывать помощь наименее обеспеченным слоям населения.
Новым министром здравоохранения президент назначил онколога Нелсона Таиша. Тот уже заявил, что в позиции ведомства не будет никаких резких изменений, при этом отметив, что у него есть полное взаимопонимание с президентом.
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