Поспорил с президентом из-за его активности: в Бразилии уволили министра здравоохранения

17 апреля, 2020, 21:07

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Мандетту

На фоне различных подходов к борьбе с эпидемией коронавируса в стране произошел конфликт, сообщает УНИАН .

Несмотря на рекомендации МЗ, Болсонару проводил публичные встречи с поклонниками. Подход Мандетты был таким, как у большинства специалистов по всему миру. МЗ Бразилии рекомендовало максимально ограничить социальные контакты для замедления скорости распространения вируса.

Болсонару, в свою очередь, заявлял, что такие мероприятия очень сильно ударят по экономике и приведут к росту безработицы, а власть окажется неспособной оказывать помощь наименее обеспеченным слоям населения.

Новым министром здравоохранения президент назначил онколога Нелсона Таиша. Тот уже заявил, что в позиции ведомства не будет никаких резких изменений, при этом отметив, что у него есть полное взаимопонимание с президентом.