Под Борисполем вторые сутки горит мусорная свалка

17 апреля, 2020, 17:49

В Бориспольском районе в селе Гора 16 апреля начался пожар. По словам активистов, горит стихийная свалка, устроенная сельским головой

Об этом рассказала местная жительница, кординатор эко-патруля Наталья Лютикова в Facebook.

По ее словам, пожар начался еще 16 апреля в обед. По состоянию на 17 апреля свалку уже тлеет.

Она отметила, что глава села организовал это свалку, как дополнительный источник своего дохода, несмотря на протесты общества.

"Сельский мусор свозится на участок в этом же селе и регулярно горит. С сельского бюджета перечислено уже 1,5 млн грн будто на вывоз на официальные полигоны. Но по факту мусор остается в селе и горит", - заявила Лютикова.

Также она добавила, что активисты села Гора уже год пытаются противостоять голове, а пожары на свалке происходят периодически.

В комментарии "Цензор.НЕТ" Лютикова рассказала, что сельский голова утром 17 апреля привел в полицию мужчину, который якобы причастен к поджогу.

""Он (глава - ред) им заявил, что он его поймал якобы на поджоге. Но это не так, потому что есть человек, который видел, что его просто привели. Бездомный начал сопротивляться, что он тут ни при чем, а полиция начала его бить просто у нее на глазах ", - отметила Лютикова.

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