Ощадбанк начал выдачу "теплых кредитов" для модернизации жилья

17 апреля, 2020, 16:26

Государственный "Ощадбанк" начал выдачу "теплых кредитов". Планируется, что в этом году государство компенсирует более 176 млн грн получателям этих займов

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Ощадбанк начинает выдачу" теплых кредитов "в рамках государственной программы. Соответствующий договор банк заключил с Госэнергоэффективности. В 2020 году клиенты Ощадбанка, который является лидером программы, получат возмещение от государства на сумму более 176 млн грн", - говорится в сообщении.

Это почти половина суммы, которая предусмотрена в госбюджете на возмещение "теплых кредитов" в 2020 году.

Всего с начала действия этой программы более 222 тыс. граждан получили "теплые кредиты" в Ощадбанке на общую сумму более 4,2 млрд грн, государственная компенсация за ними превысила 1,55 млрдгрн. Банк также профинансировал 1400 проектов по реализации энергоэффективных мероприятий ОСМД и ЖСК на общую сумму более 340 млн грн.

Государственная компенсация в этом году будет предоставляться по кредитам на замену газовых котлов твердотопливными и на утепление частного жилья и многоэтажных домов. Для минимизации посещения клиентами банковских отделений во время карантина подать заявку на "теплый кредит" с пакетом документов можно онлайн на сайте Ощадбанка.

В банке напоминают, что при покупке твердотопливного котла государство компенсирует физическим лицам 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн); в случае приобретения энергоэффективного оборудования и материалов для частного дома компенсация составляет 35% суммы кредита (до 14 тыс. грн); для субсидиантив компенсация составляет 35% (максимум 12 тыс. грн и 14 тыс. грн на котлы и материалы соответственно).

За счет государственной поддержки, отмечают в Ощадбанке, ОСМД и ЖСК смогут сэкономить 40-70% суммы кредитных средств, привлеченных на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов. Сумма возмещения будет зависеть от количества квартир в доме, владельцы которых получают субсидии.