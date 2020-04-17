Ощадбанк начал выдачу "теплых кредитов" для модернизации жилья
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Ощадбанк начинает выдачу" теплых кредитов "в рамках государственной программы. Соответствующий договор банк заключил с Госэнергоэффективности. В 2020 году клиенты Ощадбанка, который является лидером программы, получат возмещение от государства на сумму более 176 млн грн", - говорится в сообщении.
Это почти половина суммы, которая предусмотрена в госбюджете на возмещение "теплых кредитов" в 2020 году.
Всего с начала действия этой программы более 222 тыс. граждан получили "теплые кредиты" в Ощадбанке на общую сумму более 4,2 млрд грн, государственная компенсация за ними превысила 1,55 млрдгрн. Банк также профинансировал 1400 проектов по реализации энергоэффективных мероприятий ОСМД и ЖСК на общую сумму более 340 млн грн.
Государственная компенсация в этом году будет предоставляться по кредитам на замену газовых котлов твердотопливными и на утепление частного жилья и многоэтажных домов. Для минимизации посещения клиентами банковских отделений во время карантина подать заявку на "теплый кредит" с пакетом документов можно онлайн на сайте Ощадбанка.
В банке напоминают, что при покупке твердотопливного котла государство компенсирует физическим лицам 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн); в случае приобретения энергоэффективного оборудования и материалов для частного дома компенсация составляет 35% суммы кредита (до 14 тыс. грн); для субсидиантив компенсация составляет 35% (максимум 12 тыс. грн и 14 тыс. грн на котлы и материалы соответственно).
За счет государственной поддержки, отмечают в Ощадбанке, ОСМД и ЖСК смогут сэкономить 40-70% суммы кредитных средств, привлеченных на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов. Сумма возмещения будет зависеть от количества квартир в доме, владельцы которых получают субсидии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
Читайте также
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-