Организовывал договорной матч: экс-игрока "Ман Сити" дисквалифицировали на 5 лет
17 апреля, 2020, 11:45
Бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Диксона Этуху дисквалифицировали на пять лет за попытку организовать договорной матч
Об этом сообщает Expressen .
В 2017 году нигериец пытался заставить вратаря АИКа Кенни Стаматопулос сдать матч с "Гетеборгом" в чемпионате Швеции. 37-летний футболист предлагал Стаматопулосу деньги за сдачу игры. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации дисквалифицировал Этуху на пять лет.
Диксон Этуху начинал карьеру в английском "Манчестер Сити", где он провел 13 матчей с 2000 по 2002-й год. Кроме того, нигериец выступал за ряд других английских клубов "Норвич", "Сандерленд", "Фулхэм" и "Блэкберн". Последним клубом футболиста стал шведский АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.
- 15 апреля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию футболистов донецкого "Олимпика" , которые были дисквалифицированы за договорные матчи.
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