Организовывал договорной матч: экс-игрока "Ман Сити" дисквалифицировали на 5 лет

17 апреля, 2020, 11:45

Бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Диксона Этуху дисквалифицировали на пять лет за попытку организовать договорной матч

Об этом сообщает Expressen .

В 2017 году нигериец пытался заставить вратаря АИКа Кенни Стаматопулос сдать матч с "Гетеборгом" в чемпионате Швеции. 37-летний футболист предлагал Стаматопулосу деньги за сдачу игры. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации дисквалифицировал Этуху на пять лет.

Диксон Этуху начинал карьеру в английском "Манчестер Сити", где он провел 13 матчей с 2000 по 2002-й год. Кроме того, нигериец выступал за ряд других английских клубов "Норвич", "Сандерленд", "Фулхэм" и "Блэкберн". Последним клубом футболиста стал шведский АИК, который он покинул по окончании сезона-2016.