Общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня, - Криклий
Об этом он сказал в интервью на 24 канале .
Криклий пояснил, что фактически в мае в Украине будет пик заболеваемости.
"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - пояснил Криклий.
Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости.
"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - добавил министр инфраструктуры.
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