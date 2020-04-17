Общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня, - Криклий

17 апреля, 2020, 19:34

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что общественный транспорт возобновит свою работу, когда правительство начнет снимать карантин. Однако это будет не раньше июня

Об этом он сказал в интервью на 24 канале .

Криклий пояснил, что фактически в мае в Украине будет пик заболеваемости.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", - пояснил Криклий.

Если, например, сразу отменить масочный режим, то это может вызвать очередную волну заболеваемости.

"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", - добавил министр инфраструктуры.