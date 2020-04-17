Обмен пленными: 4 заключенных, которые отказались возвращаться в "ЛДНР", после обсервации могут быть свободными, - Денисова
17 апреля, 2020, 16:49
Четверо заключенных, которые отказались быть перемещены в ОРДЛО, после обязательной обсервации могут быть свободными
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает "Бабель".
"Сейчас они в обсервации. Они прошли процессуальную "очистку". Если к ним не будет претензий от правоохранительных органов - они могут быть свободными", - заявила Денисова.
- Напомним, с ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.
- Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия.
- Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня.
- Резников рассказал о обсервации освобожденных из плена.
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