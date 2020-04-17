Обмен пленными: 4 заключенных, которые отказались возвращаться в "ЛДНР", после обсервации могут быть свободными, - Денисова

17 апреля, 2020, 16:49

Четверо заключенных, которые отказались быть перемещены в ОРДЛО, после обязательной обсервации могут быть свободными

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает "Бабель".

"Сейчас они в обсервации. Они прошли процессуальную "очистку". Если к ним не будет претензий от правоохранительных органов - они могут быть свободными", - заявила Денисова.

Напомним, с ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.

Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия.

Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня.

Резников рассказал о обсервации освобожденных из плена.

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