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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: 4 заключенных, которые отказались возвращаться в "ЛДНР", после обсервации могут быть свободными, - Денисова

Обмен пленными: 4 заключенных, которые отказались возвращаться в "ЛДНР", после обсервации могут быть свободными, - Денисова


фото: reuters
Четверо заключенных, которые отказались быть перемещены в ОРДЛО, после обязательной обсервации могут быть свободными

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает "Бабель".

"Сейчас они в обсервации. Они прошли процессуальную "очистку". Если к ним не будет претензий от правоохранительных органов - они могут быть свободными", - заявила Денисова.

  • Напомним, с ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.
  • Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия.
  • Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал  взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня.
  • Резников рассказал о обсервации освобожденных из плена.

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