Новый антирекорд на Закарпатье: за минувшие сутки зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом

Об этом сообщает Закарпатский областной центр общественного здоровья.

"Отобраны 96 образцов биологических материалов для исследований на полимеразной цепной реакции (ПЦР) и направлены в вирусологическую лабораторию для исследования. 34 лицам подтвержден диагноз COVID-19, из них 8 - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 366 человек, 11 из которых с признаками острой пневмонии, 5 - с подозрением на коронавирус.

В целом, в области количество случаев COVID-19 увеличилось до 150, из них 31 - у медработников.

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