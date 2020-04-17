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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд на Закарпатье: за минувшие сутки зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом

Новый антирекорд на Закарпатье: за минувшие сутки зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом


фото: reuters
В Закарпатской области за минувшие сутки зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусом, что является антирекордом по количеству новых инфицированных

Об этом сообщает Закарпатский областной центр общественного здоровья.

"Отобраны 96 образцов биологических материалов для исследований на полимеразной цепной реакции (ПЦР) и направлены в вирусологическую лабораторию для исследования. 34 лицам подтвержден диагноз COVID-19, из них 8 - медицинские работники", - говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 366 человек, 11 из которых с признаками острой пневмонии, 5 - с подозрением на коронавирус.

В целом, в области количество случаев COVID-19 увеличилось до 150, из них 31 - у медработников.

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