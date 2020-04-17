Несмотря на судебное решение, Киевгорстрой распродает по акции скандальные апартаменты в Пуще-Водице

17 апреля, 2020, 12:04

Компания Киевгорстрой несмотря на постановление Окружного административного суда о приостановлении строительства скандального апарт-комплекса в Пуще-Водице, продолжает строительные работы и продажу квартир, обещая инвесторам сдать объект до октября 2020 года

Об этом журналистам программы ШУСТРОВА LIVE рассказали в отделе продаж компании-застройщика.

"Завершение строительства - октябрь этого года, ориентироваться на ремонт можно где-то на второй квартал следующего года", - сообщил менеджер и добавил, что сейчас на период карантина действует акция: квартиру можно приобрести с рассрочка платежей с первым взносом 10%.

Таким образом, несмотря вмешательства Офиса генерального прокурора в историю со скандальной застройкой и решение суда, которым остановлено строительство, Киевгорстрой не только не прекратил строительные работы - это журналисты зафиксировали на видео, но и обещает инвесторам вовремя завершить объект, заманивая акциями и скидками.

Постановление Окружного административного суда Киева, которым были прекращены строительные работы, в компании считают безосновательным.

"Компания Киевгорстрой подала ходатайство об отмене мер обеспечения иска, а указанное постановление не соответствует действительности", - говорит менеджер отдела продаж Киевгорстроя.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовные производства по фактам незаконного строительства холдинговой компанией "Киевгорстрой" жилого квартала по улице Квитки Цисык в Пуще-Водице в Киеве. Речь идет о фактах незаконной вырубки более 200 деревьев, повреждении объектов культурного наследия и злоупотреблении властью или служебным положением. Участок площадью 0,69 га еще в 2017 г. были предоставлены холдинговой компании в аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако на самом деле там возводят обычные дома, а квартиры- "апартаменты" активно продаются уже более года.

23 марта Окружной административный суд. Киева остановил действие градостроительных условий и ограничений и разрешения на выполнение строительных работ и запретил "Киевгорстрою" осуществлять любые строительные работы на участке.

Подробный материал о незаконной застройке Пущи Водицы - смотрите в одном из ближайших выпусков программы ШУСТРОВА LIVE на телеканале Еспресо.

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