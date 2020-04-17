 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНефть WTI обновила рекорд за 20 лет: цена опустилась ниже $19 за баррель

Нефть WTI обновила рекорд за 20 лет: цена опустилась ниже $19 за баррель

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель. До этого показатель опускался до $18,96.

В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% - до $28,07 за баррель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать