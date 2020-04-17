Нефть WTI обновила рекорд за 20 лет: цена опустилась ниже $19 за баррель
17 апреля, 2020, 10:38
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель. До этого показатель опускался до $18,96.
В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% - до $28,07 за баррель.
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