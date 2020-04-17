На Львовщине, несмотря на карантин, священник провел крестный ход

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции ", - говорится в сообщении.

На 4-х участников шествия полицейские составили админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн.

Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.

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