На Львовщине, несмотря на карантин, священник провел крестный ход
17 апреля, 2020, 15:30
В городе Самбор Львовской области священнослужитель провел крестный ход, несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции ", - говорится в сообщении.
На 4-х участников шествия полицейские составили админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.
Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн.
Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.
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