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Espreso.tvОбществоНа Киевщине общество покупало и сжигало на ТЭС радиоактивную древесину из Чернобыля, возбуждено уголовное дело

На Киевщине общество покупало и сжигало на ТЭС радиоактивную древесину из Чернобыля, возбуждено уголовное дело


фото: Сайт Нацполіції Київської області
Полиция Киевской области открыло уголовное производство против общества, которое покупало и сжигало на ТЭС радиоактивную древесину из Чернобыля и загрязняло воздух и земли в Иванковском районе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"В полицию поступила информация о том, что одно из обществ Иванковского района закупает древесину из Чернобыльской зоны, по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. В дальнейшем это сырье используется на теплоэлектростанции в качестве топлива. Работники следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Иванковской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов Украины, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

Отмечается, что в раках уголовного производства следователи полиции совместно с представителями других ведомств провели осмотр места происшествия во время которого изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта. По результатам экспертного исследования будет принято решение. Продолжается следствие.

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Фото: сайт Нацполиции Киевской области

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