На Кавказе партизаны уничтожили майора ФСБ, который участвовал в захвате Крыма, - ИС

17 апреля, 2020, 15:45

Российского военного, майора ФСБ Владимира Борисова, который принимал участие в операции по оккупации Крыма, ликвидировали во время "оперативно-боевого мероприятия на Северном Кавказе"

Об этом сообщает сайт Информационный сопротивление.

"Стало известно, что во время проведения оперативно-боевого мероприятия на Северном Кавказе, был ликвидирован сотрудник 2-го отдела Управления" В "Центра специальных операций ФСБ майора Владимира Борисова", - сообщает "ИС" со ссылкой на Твиттер пользователя "Хочу Домой".

Сообщается, что во время службы в спецподразделении ФСБ РФ "Вымпел" Борисов в 2014 году принимал участие в операции по захвату украинского Крыма, за что был награжден путинской медалью.

На Кавказе партизаны продолжают борьбу с оккупантами!

13 апреля взорвали УАЗ с сотрудниками МВД Ингушетии.

Был убит майор Борисов Владимир Михайлович ЦСП ФСБ России "Вымпел"

Принимал участие в операциях в Украине, награжден медалью "За возвращение Крыма". pic.twitter.com/dT9wU2kvUc - Позывной Колымы (@ Kolym0224) April 16, 2020

Кроме того, Борисов "отличился" и на Донбассе.

Телеграмм канал "Donetchanyn" опубликовал видеоролик, на котором видно, как на пути следования машины офицера ФСБ детонирует взрывное устройство.

"Как на Кавказе местными партизанами был ликвидирован майор Владимир Борисов ЦСП ФСБ России" Вымпел ", - подписал ролик автор.