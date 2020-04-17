На центральную площадь Дрездена вынесли пустые стулья, чтобы привлечь внимание к проблемам рестораторов из-за пандемии
Так, на большой площади Ноймаркт (Neumarkt) в историческом центре города установили цветные ряды различных пустых стульев из ресторанов и гостиниц, чтобы показать последствия пандемии коронавируса для индустрии гостеприимства, сообщает УНИАН .
Также на отдельных стульях разместили отдельные слова или целые фразы, в частности "Heute wegen gestern geschlossen", что переводится как "Закрытые сегодня из-за вчера".
Отметим, индустрия туризма, гостеприимства и развлечений больше всего пострадала от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею карантина. Отрасль практически замерла, миллионы людей по всему миру остались без работы, а многие владельцы малых и средних предприятий рискуют потерять свой бизнес. Более того, по прогнозам экспертов, индустрия путешествий и гостеприимства будет выходить из карантина одной из последних, а потому ей еще не скоро удастся восстановить утраченные позиции.
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