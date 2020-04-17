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Espreso.tvОбществоМинздрав заявил о дефиците крови в 2-4 раза: просят ОГА обеспечить доезд доноров в больнице

Минздрав заявил о дефиците крови в 2-4 раза: просят ОГА обеспечить доезд доноров в больнице


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сейчас в Украине дефицит донорской крови. Запасы снизились до 2-4 раз", - сказал Степанов.

Степанов отметил, что в зоне риска оказались все граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве.

МОЗ Украины обратилось к главам ОГА, чтобы они обеспечили прием специализированными учреждениями переливание крови лиц, желающих быть донорами, и уменьшить их контакт между собой, а также осуществить транспортировку в пункты сдачи крови.

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