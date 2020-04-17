Минобороны закупило масок и аппаратов ИВЛ на 64,5 млн грн у китайской фирмы, торгующей модемами, - Схемы

17 апреля, 2020, 19:15

Партию медицинских изделий закупили по упрощенной процедуре у фирмы-посредника, чей представитель - Биленький - сотрудник государственных структур

Расследование поекту "Схемы: коррупция в деталях" опубликовало " Радио Свобода".

Минобороны закупило 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 млн 136 тыс. 500 грн); 10 тыс. защитных щитков для лица (на сумму 280 тыс. 600 грн); 1 тыс. пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 млн 120 тыс. 875 грн); 150 тис.респираторив FFP2 (на сумму 9 млн 607 тис.500 грн) 55 тыс. Респираторов FFP3 (на сумму 5924 тыс. 625 грн); 15,5 тис. комплектов многократных комбинезонов ( "костюм биологической защиты") (на сумму 8 млн 887 тыс. 700 грн); 2,5 млн одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 млн 537 тыс. 500 грн).

Победитель всех тендеров - одна и та же китайская фирма Combasst Industry Development Co, Limited. Она специализируется на производстве и продаже оборудования операторов связи и телекоммуникаций. От имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего сам работает в структуре Минобороны.

Днем позже Минобороны заключило контракт с фирмой на поставку 20 тыс. экспресс-тестов.

Согласно данным Prozorro, это первая закупка медицинского оборудования Министерства обороны от начала пандемии.

Китайская фирма Combasst Industry Development, которая будет поставлять все перечисленные товары, зарегистрированная в Шанхае.

Читайте также: Госзаказ аппаратов искусственной вентиляции легких: поставщики - фигуранты дел о ввозе аппаратов из ОРДЛО - "Схемы"

Журналисты "Схем" связались с директором и владельцем компании - китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun) сообщил по телефону, что все товары будут китайского производства, закупленные у других фирм.

Он подтвердил, что компания не производит продукцию, которую закупили в Минобороны, а лишь перепродает ее.

"Мы будем закупать все товары на территории континентального Китая и доставлять в Украину, у меня в Украине есть один сотрудник, и у нас есть разрешение высылать товары по миру", - заявил Гуань Цзюнь.

В Украине Combasst представляет гражданин Украины Андрей Николаевич Биленький, действующий на основании доверенности от 6 апреля - это день, когда Министерство объявило о поиске поставщиков. Владелец китайской фирмы Гуань Цзюнь утверждает, что это "его друг" и утвердительно отвечает на вопрос сам Беленький работает в Министерстве обороны. По данным двух источников "Схем" в системе МО, этот человек работает в Главном управлении разведки Министерства обороны. Журналисты разыскали в реестрах нескольких гражданин Украины с таким же ФИО, один из них, 1966 года зарегистрирован по адресу Электриков, 33 в Киеве, что является адресом Главного управления разведки Украины.

Журналисты отмечают, что командующий Медицинских сил ВСУ Игорь Хоменко заявил, что китайцы были единственной фирмой, которая направила предложение в Минобороны.

В то же время, как отмечают журналисты "Схем", начальник управления медицинского снабжения Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Виталий Фурдик, который также визировал часть договоров, сообщил, что "предложений было больше десяти".

Свои товары предлагали фирмы из таких стран, как Чехия, Польша, Германия, Китай, однако после рассмотрения департаментами аудита, юридического и финансового, Combasst выбрали как такую, что "согласилась покрыть весь ассортимент по минимальным ценовым предложениям"

"Нам через аппарат атташе зашло подтверждение, что эта фирма китайская действительно есть и у нее есть справка об отсутствии задолженности, и она действительно может выполнить контракт. На момент переговоров прибыл их представитель (Биленький, - Ред.) с поручением от фирмы и должным образом оформленными ценовыми предложениями на каждое наименование ", - отметил Фурдик.

На вопрос о том, является ли Андрей Биленький сотрудником Минобороны или Главного управления разведки, Виталий Фурдик ответил: "Я не скажу, сотрудник ли он, но на него оформлено поручение и доверенность от этой компании".

Сам Андрей Биленький в телефонном разговоре с журналистами "Схем" пообещал поговорить позже, но после этого выключил телефон - так, поставить ему вопрос о том, работает ли он в Минобороны или Главном управлении разведки, каким образом стал представителем китайской фирмы и главное - товары какого производителя она планирует поставить в Украину, не удалось.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine