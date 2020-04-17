Минобороны проведет расследование сделки на 70 млн с китайской фирмой
Об этом сообщила прессекретарка министра Светлана Павловская, передает Радио Свобода.
Ранее журналисты обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен из китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования.
"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Таран назначил служебные расследования, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация", - отметила Павловская.
Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае, говорится также в сообщении ведомства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-