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Espreso.tvОбществоМинобороны проведет расследование сделки на 70 млн с китайской фирмой

Минобороны проведет расследование сделки на 70 млн с китайской фирмой

Министр обороны Андрей Таран назначил служебное расследование по заключению договоров на закупку средств медицинской защиты категории COVID-19

Об этом сообщила прессекретарка министра Светлана Павловская, передает Радио Свобода.

Ранее журналисты обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен из китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования.

"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Таран назначил служебные расследования, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация", - отметила Павловская.

Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае, говорится также в сообщении ведомства.

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