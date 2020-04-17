Минобороны проведет расследование сделки на 70 млн с китайской фирмой

17 апреля, 2020, 22:13

Министр обороны Андрей Таран назначил служебное расследование по заключению договоров на закупку средств медицинской защиты категории COVID-19

Об этом сообщила прессекретарка министра Светлана Павловская, передает Радио Свобода.

Ранее журналисты обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен из китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования.

"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Таран назначил служебные расследования, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация", - отметила Павловская.

Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае, говорится также в сообщении ведомства.