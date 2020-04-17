МВФ не дает транша Зеленскому, потому что не доверяет ему, Порошенко уже бы давно договорился, - Герасимов

17 апреля, 2020, 19:02

Международные партнеры Украины не доверяют нынешнему руководству и требуют от Зеленского через принятие "антиколомойского" закона доказать свою независимость от олигархов

Именно поэтому МВФ не открывает новую кредитную программу для нашей страны, об этом заявил соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, пишет пресс-служба партии "ЕС".

Он также отметил, что пятый президент Петр Порошенко уже бы давно договорился о финансировании от МВФ.

"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.

Он также напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 года экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.

"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то что 100 стран в мире обратились к МВФ - то они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если в нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, а не будет сотрудничества - будет дефолт! ", - предостерегает Артур Герасимов.