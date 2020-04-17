МВФ не дает транша Зеленскому, потому что не доверяет ему, Порошенко уже бы давно договорился, - Герасимов
Именно поэтому МВФ не открывает новую кредитную программу для нашей страны, об этом заявил соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, пишет пресс-служба партии "ЕС".
Он также отметил, что пятый президент Петр Порошенко уже бы давно договорился о финансировании от МВФ.
"Почему с МВФ так трудно идут переговоры? Потому что именно к Зеленскому нет доверия в этом международном мире, был бы Порошенко - давно бы уже договорился", - отметил Герасимов.
Он также напомнил, что Зеленский получил власть в стране с большим запасом экономической прочности, но уже с осени 2019 года экономика пошла в пике, и эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.
"В стране нет денег, нам нужно сотрудничество с международными финансовыми организациями. Если вы говорите, что сотрудничество с МВФ - это плохо, то что 100 стран в мире обратились к МВФ - то они все дураки? Ни один инвестор не зайдет в страну, если в нее нет сотрудничества с МВФ. И сейчас все просто: будет сотрудничество - не будет дефолта, а не будет сотрудничества - будет дефолт! ", - предостерегает Артур Герасимов.
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