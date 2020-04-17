Меня не отпустили, - знаменитый голкипер "Динамо" Шовковский рассказал, как хотел покинуть команду

17 апреля, 2020, 18:31

Знаменитый вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал, что в свое время хотел покинуть команду, но его не отпустили

Об этом сообщает sport.ua.

"Почему я провел столько лет в "Динамо"? Где-то так сложились обстоятельства, в других моментах сам хотел уйти, а меня не отпускали. Имеем то, что имеем. Самая страшная вещь - сожалеть о том, что могло произойти, но не произошло. Переживать об этом не нужно. Нужно довольствоваться тем, что у тебя есть. Я играл в одном из самых лучших клубов на территории постсоветского пространства и я счастлив. Получал удовольствие от самой игры ", - сказал знаменитый вратарь.

Александр Шовковский 14 раз становился чемпионом страны и выиграл 11 Кубков Украины. За свою карьеру провел за "Динамо" 361 матч, в которых пропустил 323 гол, 156 поединков Шовковский отстоял на ноль.