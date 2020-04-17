Китайская экономика обвалилась до рекордно низких показателей за 40 лет
Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Bloomberg .
Отмечается, что это первое падение китайской экономики в первом квартале года с момента, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП в 1992 году.
В СМИ пишут, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.
Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%.
Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4%, сфера услуг - на 5,2%.
Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около $1,2 тыс.)
"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", - говорится в докладе.
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