Китайская экономика обвалилась до рекордно низких показателей за 40 лет

17 апреля, 2020, 11:11

Экономика Китая в первом квартале 2020 года упала на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса

Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Bloomberg .

Отмечается, что это первое падение китайской экономики в первом квартале года с момента, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП в 1992 году.

В СМИ пишут, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%.

Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4%, сфера услуг - на 5,2%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около $1,2 тыс.)

"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", - говорится в докладе.