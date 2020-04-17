 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКитайская экономика обвалилась до рекордно низких показателей за 40 лет

Китайская экономика обвалилась до рекордно низких показателей за 40 лет


фото: reuters
Экономика Китая в первом квартале 2020 года упала на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса

Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Bloomberg .

Отмечается, что это первое падение китайской экономики в первом квартале года с момента, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП в 1992 году.

В СМИ пишут, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%.

Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4%, сфера услуг - на 5,2%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около $1,2 тыс.)

"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", - говорится в докладе.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать