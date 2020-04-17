Китай отрицает, что скрывал масштабы эпидемии коронавируса

17 апреля, 2020, 14:20

Китай опроверг информацию о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса, а также ответил на заявления Вашингтона о причастности к сокрытию Всемирной организации здравоохранения

Об этом сообщает AFP.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, таком быстрому распространению заболевания COVID-19 способствовала недооценка Пекином серьезности проблемы, что также привело к увеличению смертности.

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При этом представитель Китая отметил, что "никогда не было ни одного сокрытие, и мы никогда не допустим никакого сокрытия". Также Лицзян назвал утверждение о тесных контактах Китая с ВОЗ попыткой "очернить" Пекин.