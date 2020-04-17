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Espreso.tvОбществоКитай отрицает, что скрывал масштабы эпидемии коронавируса

Китай отрицает, что скрывал масштабы эпидемии коронавируса


фото: reuters
Китай опроверг информацию о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса, а также ответил на заявления Вашингтона о причастности к сокрытию Всемирной организации здравоохранения

Об этом сообщает AFP.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня, таком быстрому распространению заболевания COVID-19 способствовала недооценка Пекином серьезности проблемы, что также привело к увеличению смертности.

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При этом представитель Китая отметил, что "никогда не было ни одного сокрытие, и мы никогда не допустим никакого сокрытия". Также Лицзян назвал утверждение о тесных контактах Китая с ВОЗ попыткой "очернить" Пекин.

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