Киев во второй раз подряд возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом
17 апреля, 2020, 21:49
17 апреля Киев обогнал Шанхай в рейтинге городов с самым грязным воздухом и удвоил индекс загрязненности по сравнению с 16 апреля
Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга качества воздуха IQAir .
По состоянию на 21:45 пятницы индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 324 при допустимой норме в 50. Это вдвое больше даже показателей 16 апреля, когда город также был самым грязным в мире.
Киев смог потеснить на второе и третье место в рейтинге китайские индустриальные мегаполисы Шанхай и Шэньян соответственно.
- Отметим, однако, что в ночь с 16 на 17 апреля индекс загрязненности воздуха в некоторых районах города поднимался до невероятных 380 пунктов.
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