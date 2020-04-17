Киев во второй раз подряд возглавил мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

17 апреля, 2020, 21:49

17 апреля Киев обогнал Шанхай в рейтинге городов с самым грязным воздухом и удвоил индекс загрязненности по сравнению с 16 апреля

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга качества воздуха IQAir .

По состоянию на 21:45 пятницы индекс загрязнения воздуха (Air Quality Index) в городе составляет 324 при допустимой норме в 50. Это вдвое больше даже показателей 16 апреля, когда город также был самым грязным в мире.

Киев смог потеснить на второе и третье место в рейтинге китайские индустриальные мегаполисы Шанхай и Шэньян соответственно.