Курс валют: гривня вернулась к укреплению

17 апреля, 2020, 09:45

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 2 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 17 апреля установлен на уровне 27,20 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро. По состоянию на 16 апреля курс также был 29,63 гривни.