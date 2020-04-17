Курс валют: гривня вернулась к укреплению
17 апреля, 2020, 09:45
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 2 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 17 апреля установлен на уровне 27,20 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,63 гривни за евро. По состоянию на 16 апреля курс также был 29,63 гривни.
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