Коронавирус: настоятель Почаевской Лавры УПЦ (МП) отказывается от сотрудничества с Минздравом

17 апреля, 2020, 13:22

Министерство здравоохранения подозревает, что в Почаевской лавре вспышка коронавируса

Об этом сказала главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук, сообщает Укринформ со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому района, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных ", - рассказала она.

По ее словам, настоятель Почаевской лавры отказывается сотрудничать, как и мэр города.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе , Збаражском районе. е если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", - сказала Чайка.