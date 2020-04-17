Количество больных коронавирусом в Польше превысило 8 тыс

17 апреля, 2020, 16:46

Количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 8214, из которых 318 человек умерли, 866 выздоровели

Об этом сообщает в пятницу в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 8214 человек, 318 человек скончались. Все случаи являются положительными, в том числе и у умерших", - говорится в сообщении Минздрава Польши.

Как отмечается, в большинстве умерших были сопутствующие болезни.

За последние сутки полиция проверила соблюдение режима карантина в 112 тыс. человек, почти 220 случаях выявлены его нарушения.

В больницах Польши на сегодня находится более 2,6 тыс. человек зараженных коронавирусом, на карантине - более 138 тыс., под эпидемиологическим надзором - свыше 25 тыс. человек.

В Польше выздоровели от заболевания коронавирусом 866 человек.

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Накануне глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о планах ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. В частности, на первом этапе, который вводится в действие с 20 апреля, состоится открытие для посещения лесов и парков, в также частично отменяться ограничения в торговле. В частности, разрешено торговля (в магазинах площадью до 100 кв.м смогут находиться четыре человека из расчета на одну кассу, в магазинах более 100 кв. м. - один человек на 15 кв. м. Площади). Также разрешено пребывание в церквях и культовых сооружениях одному человеку лицу на 15 кв. м.).

Дальнейшие этапы отмены ограничений зависеть от анализа динамики заболеваемости, возможностей службы здравоохранения Польши и выполнения санитарных рекомендаций.