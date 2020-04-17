Химическая отрасль Украины рискует потерять около 8 тысяч рабочих мест уже в этом году, - глава ДЗМУ Лисковский

17 апреля, 2020, 16:55

В химической отрасли Украины грядут масштабные сокращения работников, если ситуация с импортом минеральных удобрений в Украину не изменится

Об этом заявил глава наблюдательного совета "Днепровского завода минеральных удобрений" (ДЗМУ) Сергей Лисковский, сообщает УНИАН .

"Несмотря на улучшение некоторых показателей в химической промышленности Украины в течение последнего года, ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек могут попасть под сокращение на предприятиях азотной химии ", - отметил Лисковский.

По его словам, работа украинских химических предприятий нестабильная в первую очередь из-за перенасыщения внутреннего украинского рынка минеральными удобрениями из-за рубежа.

"Мы просим Кабинет министров Украины выработать новый подход к импорта минудобрений, который отвечал бы нынешним экономическим реалиям. Относительно сложных удобрений украинские предприятия могут обеспечить поставку более 40% заявленных объемов сельхозпроизводителей. 50-60% импорта - милости просим. Относительно азотных удобрений у украинских предприятий есть возможность удовлетворить 100% заявок украинских фермеров и агропредприятий. Здесь также стоит искать баланс, но явно не в нынешней пропорции, когда импортной продукции на рынок попадает порой больше, чем отечественной", - считает Лисковский.

По мнению Лисковского, промедление с решениями относительно импорта удобрений приведет к массовому сокращению рабочих мест в отечественном химпроме уже в ближайшее время.

"Увеличение безработицы ляжет дополнительным тяжелым бременем на бюджет. В то время как для поддержки предприятий химической отрасли со стороны государства пока не нужно никаких инвестиций, кредитов или вложений бюджетных средств. Стоит только принять ряд решений на уровне Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины и Кабинета министров Украины относительно импорта минудобрений ", - отметил Лисковский.

По словам Лисковского, речь идет не о запрете импортных минеральных удобрений, а о регулировании и квотировании вроде того, как Евросоюз регулирует поставки украинской продукции на европейский рынок, заботясь о своих производителях.

Лисковский напомнил, что с июля 2019 года украинский рынок был полностью закрыт для российской химической продукции. Однако химические предприятия в РФ не уменьшили, а наоборот - увеличили производство удобрений, значительная часть которых продолжает косвенно поставляться в Украину.

"Процветает явление свопирования с 5-8 странами, на рынок которых поставляются не свойственные учитывая прошлую статистику объемы российской продукции, а значительные объемы удобрений из этих стран развернулись на украинский рынок. Мы столкнулись с явлением недобросовестной конкуренции, когда наши партнеры из Беларуси, Польши, Сербии, Литвы, Румынии, Греции, Турции и других стран по свопу в разы увеличили экспорт своей продукции на украинский рынок, а для собственных сельхозпроизводителей они импортировали продукцию, значительная часть которой поступает из России. Имеет место взаимозамещение, которое должно получить адекватную оценку в Украине. Фактически это гибридная торговая война ", - считает Лисковский.

По словам Лисковского, некоторые страны, имея доступ к дешевому российскому сырью, от 70% до 90% своей продукции экспортируют на украинский рынок без пошлин, без регулировки, без ограничений.

"У нас аграрный сектор приоритетный и стратегический. И если он находится в такой зависимости от импорта минеральных удобрений - это значит, что он в опасности. Не говоря уже о самой химической отрасли, в которой при сохранении нынешней ситуации с импортом, предприятия будут вынуждены массово увольнять людей и в конечном итоге ликвидироваться ", - заявил глава наблюдательного совета ДЗМУ.

По словам Сергея Лисковского, сохранение производств и увеличение их загрузки позволит не только сохранить, но и увеличить количество рабочих мест и налогов в бюджет.