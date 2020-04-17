Карантин в Украине: телеканал Эспрессо запускает "антистрессовую программу"
17 апреля, 2020, 18:17
Смотрите в субботу, 18 апреля, премьеру нового проекта телеканала Эспрессо - ПРО Здоровье АНТИСТРЕСС
Новые слова, которые вошли в наш лексикон - обсервация, изоляция негативно влияют на состояние людей, возникает паника, стресс, волнение.
Как не потерять ориентиры в новой реальности, не наделать ошибок, оставаться спокойными и с ясным умом выясним в новом спецпроексти ПРО Здоровье АНТИСТРЕСС с Ириной Коваль каждую субботу в 12:30.
Давайте заботиться и о своем эмоциональном состоянии.
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