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Espreso.tvЗдоровьеКарантин в Украине: телеканал Эспрессо запускает "антистрессовую программу"

Карантин в Украине: телеканал Эспрессо запускает "антистрессовую программу"

Смотрите в субботу, 18 апреля, премьеру нового проекта телеканала Эспрессо - ПРО Здоровье АНТИСТРЕСС

Новые слова, которые вошли в наш лексикон - обсервация, изоляция негативно влияют на состояние людей, возникает паника, стресс, волнение.

Как не потерять ориентиры в новой реальности, не наделать ошибок, оставаться спокойными и с ясным умом выясним в новом спецпроексти ПРО Здоровье АНТИСТРЕСС с Ириной Коваль каждую субботу в 12:30.

Давайте заботиться и о своем эмоциональном состоянии.

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