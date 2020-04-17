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Espreso.tvОбществоГотовит наследника: президент Таджикистана сделал своего старшего сына главой парламента

Готовит наследника: президент Таджикистана сделал своего старшего сына главой парламента


фото: kloop.kg
17 апреля старшего сына президента Таджикистана Рустама Эмомали избрали главой верхней палаты парламента

Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

За кандидатуру старшего сына бессменного президента, Рустама Эмомали, проголосовали единогласно.

Ранее Рустам Эмомали занимал должность мэра столицы Таджикистана Душанбе.

Согласно конституции страны, в случае отставки, смерти или недееспособности президента, до следующих выборов его полномочия переходят к главе верхней палаты парламента.

Ранее Рустам Эмомали возглавлял таможенную службу и агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана.

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